Британский депутат Рид сложила с себя полномочия из-за расследования полиции

ЛОНДОН, 6 марта /ТАСС/. Депутат от правящей в Великобритании Лейбористской партии Джоани Рид временно сложила с себя парламентские полномочия. Причиной такого решения стало задержание ее мужа Дэвида Тейлора по подозрению в сотрудничестве с китайской разведкой.
«Я хочу вновь подчеркнуть одну очень важную вещь: полиция не ведет в отношении меня никакого расследования, и никаких обвинений против меня не выдвигалось. Я не сделала ничего плохого. Я люблю свою страну», — говорится в распространенном заявлении парламентария. Рид, представляющая в парламенте шотландский избирательный округ Ист-Килбрайд и Стратхэвен к югу от Глазго обязалась не участвовать в заседаниях Палаты общин «до завершения внутреннего расследования».
Депутат также подчеркнула, что «она не замечала ничего, что могло бы зародить у нее сомнения в том, что ее муж нарушил какой-либо закон».
Как сообщили 5 марта в Скотленд-Ярде, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом задержали в среду мужчин в возрасте 39, 43 и 68 лет по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, а именно — в работе на разведку КНР. Позже они были отпущены под залог. После этого заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис пригрозил Китаю «серьезными последствиями», если будет доказано вмешательство Пекина во внутренние дела королевства.
В ответ на это посольство Китая в Лондоне выразило решительный протест властям Великобритании по поводу заявлений о возможной причастности Пекина к вмешательству во внутренние дела Соединенного Королевства, призвав британские власти прекратить «антикитайские политические манипуляции».