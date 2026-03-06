Британский депутат Рид сложила с себя полномочия из-за расследования полиции

Как сообщили 5 марта в Скотленд-Ярде, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом задержали в среду мужчин в возрасте 39, 43 и 68 лет по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, а именно — в работе на разведку КНР. Позже они были отпущены под залог. После этого заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис пригрозил Китаю «серьезными последствиями», если будет доказано вмешательство Пекина во внутренние дела королевства.