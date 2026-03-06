Трамп призвал иранских дипломатов просить убежища в США

Американский лидер выступил с таким заявлением в начале встречи с игроками и тренерским штабом действующего победителя Главной футбольной лиги США «Интер Майами» в Белом доме. Он в очередной раз обратился к иранскому народу, утверждав, что тому следует взять власть в республике в свои руки, и пообещав иммунитет от преследования.