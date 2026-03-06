США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. За последний час бомбардировщики сбросили десятки проникающих бомб на глубоко расположенные пусковые установки баллистических ракет Ирана, заявил глава американского Центрального командования (CENTCOM) генерал Брэдли Купер.
«И буквально за последний час американские бомбардировщики B-2 сбросили десятки проникающих бомб весом 2000 фунтов по глубоко расположенным пусковым установкам баллистических ракет», — сказал Купер журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.