Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана

Тем временем, Иран атаковал израильский Тель-Авив ракетами с кассетными боеголовками. Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве. Поступает информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Официальные структуры Израиля пока не предоставили информации о возможных жертвах и пострадавших.