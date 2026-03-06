Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана

«У них нет ВВС. У них нет противовоздушной обороны. Их самолётов больше нет. Их связи нет», — сказал хозяин Белого дома.
По словам Трампа, американские военные обнаруживают и ликвидируют иранские ракетные установки в течение четырёх минут после их выстрела.
Тем временем, Иран атаковал израильский Тель-Авив ракетами с кассетными боеголовками. Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве. Поступает информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Официальные структуры Израиля пока не предоставили информации о возможных жертвах и пострадавших.
