Нокаутирующие замены: «Динамо» забило три мяча за шесть минут и разгромило «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» одержало убедительную победу над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Ролана Гусева семь раз огорчили Александра Максименко в родных стенах, но в двух случаях арбитр Иван Абросимов отменил взятия ворот из‑за положения «вне игры». При этом до 65‑й минуты красно‑белые смотрелись предпочтительнее и были ближе к тому, чтобы выйти вперёд, но после двойной замены, проведённой Роланом Гусевым, пропустили трижды за шесть минут и откровенно развалились.
Тотальный разгром от «Динамо».
Для «Динамо» и «Спартака» победа в Кубке России является последней возможностью спасти текущий сезон. Красно-белые в РПЛ отстают на восемь очков даже от третьего места и едва ли поборются за медали. Бело-голубые вовсе располагаются на восьмой строчке.
При этом пути принципиальных соперников пересеклись в плей-офф турнира в третий раз за три года. В прошлом подопечные Деяна Станковича оказались сильнее в полуфинале Пути регионов. Та неудача привела к отставке Марцела Лички. В 2024-м «Спартак» на аналогичной стадии одержал победу на выезде благодаря голам Александра Соболева и Михаила Игнатова, которых уже нет в команде.
Но на этот раз небольшим фаворитом считался коллектив под руководством Ролана Гусева. Во-первых, он играл на «ВТБ Арене». Во-вторых, в воскресенье забил четыре безответных мяча в ворота «Крыльев Советов» и находился в отличном настроении. В-третьих, «Спартак» столкнулся с проблемами в Сочи. Из-за режима беспилотной опасности встречу с южанами перенесли на понедельник. Таким образом, у москвичей остались всего пара суток на восстановление. Плюс пришлось ещё добираться до дома.
Однако Хуан Карлос Карседо не стал проводить ротацию. Единственное — дисквалифицированного Солари на правом краю заменил новичок Владислав Саусь. «Динамо» внесло больше изменений в состав по сравнению с встречей с самарцами. В частности, в опорной зоне вместо Даниила Фомина появился Александр Кутицкий, а на левом краю обороны — Хуан Хосе Касерес. Но что самое интересное, дуэт в центре обороны с Максимом Осипенко сформировал новобранец Рикардо Дэвид.
Хозяева сделали ставку на агрессивное начало и буквально подавили оппонентов высоким прессингом. Вдобавок уже на пятой минуте открыли счёт. Антон Миранчук выполнил пас налево на ход Бителло. Тот спокойно прошёл по флангу и сделал прострел в штрафную на никем не прикрытого Муми Нгамалё. Тому оставалось не промахнуться мимо дальнего угла.
Следом Осипенко удвоил преимущество бело-голубых после розыгрыша стандартного положения, но судья отменил гол из-за офсайда. У гостей же мало что получалось. Они допускали ошибки в обороне и никак не могли прийти в себя.
Но ближе к середине тайма «Динамо» опустилось на свою половину и перестало организовывать контратаки. Подопечные Карседо этим воспользовались. Они плели комбинации и пытались найти свободные зоны на флангах. Потому вперёд постоянно подключались крайние защитники. По истечении получаса задумка сработала. Маркиньос слева своевременно выполнил передау на Романа Зобнина. А тот вырезал отличный навес на Манфреда Угальде.
Более того, незадолго до перерыва Жедсон Фернандеш убежал на рандеву с Андреем Лунёвым, но тот сократил дистанцию и выручил партнёров. Второй тайм красно-белые тоже начали активнее. В ходе одной из первых атак Эсекьель Барко умчал почти на рандеву с Лунёвым, но тот опять спас. А чуть позже Тюкавин после подачи углового едва не переправил снаряд в сетку собственных ворот.
Ничто точно не предвещало итогового разгрома гостей. Однако по истечении часа Гусев произвёл две замены, которые оказались судьбоносными. И если появление Ярослава Гладышева на правом краю атаки вместо Миранчука не удивило, то выход 17-летнего Тимофея Маринкина в опорную зону вызвал вопросы.
Но свежие исполнители практически сразу соорудили гол. Гладышев ушёл от Зобнина в штрафной, сохранил мяч на лицевой и выполнил скидку на Маринкина. А юный хавбек не пожадничал и отдал мяч налево Нгамалё, которому никто не помешал оформить дубль. Не успели футболисты «Спартака» прийти в себя, как пропустили со стандарта. Причём в дебютном матче за «Динамо» забил Рикардо.
После этого подопечные Карседо окончательно поплыли. Спустя всего две минуты Александер Джику возле собственной штрафной попытался сделать пас пяткой. Активный Гладышев обокрал африканца и убежал к воротам. А там отдал передачу практически на пустые Константину Тюкавину.
Следом порадовал болельщиков Бителло с точным ударом в дальний угол которого не справился Максименко, но арбитры, изучив повтор, постановили, что бразилец находился в положении вне игры. Зато гол Осипенко после подачи углового уже никто отменить не мог.
Единственной ложкой дёгтя для хозяев стал мяч Кристофера Мартинса в компенсированное время. Соперники в данном эпизоде действовали на удивление пассивно и позволили Ливай Гарсии пробить в перекладину. А затем люксембуржец всё-таки отправил снаряд в сетку. Причём тот пролетел прямо по центру под руками у Лунёва. Теперь в ответной встрече красно-белым предстоит надеяться на чудо.
Убийственные стандарты «Локомотива».
К «Арсеналу» было приковано повышенное внимание болельщиков. Дело в том, что туляки оказались единственной командой из Первой лиги, пробившейся в весеннюю стадию Кубка. В конце ноября они в серии пенальти одолели «Рубин». Далее им предстояло дома сойтись с «Локомотивом».
Приезд одного из сильнейших коллективов страны обещал превратиться в праздник для города. Однако ему не позволило состояться плохое состояние газона на местном стадионе. В феврале его посетил представитель РФС и принял решение, что играть здесь небезопасно. В итоге противостояние перенесли на «Арену Химки», что существенно упростило жизнь железнодорожникам, для которых оно фактически стало домашним. В тульском же клубе пообещали организовать трансферы для своих поклонников.
Вдобавок Михаил Галактионов бросил в бой практически всех сильнейших. Единственное, в дебюте мышечное повреждение получил Сергей Пиняев, которого пришлось менять на Лукаса Веру. В целом же в первые полчаса «канониры» смотрелись не хуже оппонентов и ничего не позволяли им сделать.
Однако красно-зелёных выручили стандарты и волшебные подачи Алексея Батракова. В самом начале Евгений Морозов забил после его навеса, но перед этим нарушил правила. Но чуть позже исправился и открыл счёт ударом из пределов вратарской, воспользовавшись пасом молодого хавбека. Спустя всего две минуты он вовсе едва не оформил дубль на розыгрыше углового. Михаил Цулая отразил его опаснейший выстрел в упор, но Артём Карпукас оказался первым на добивании. К чести номинальных хозяев, они не опустили рук и незадолго до перерыва сократили отставание также благодаря стандарту.
Но шансов спастись во втором тайме у туляков практически не было. Скорее москвичи могли увеличить разрыв в счёте. Самый явный шанс упустил в концовке Батраков. Железнодорожники заработали пенальти, но Михаил Цулая парировал ногами удар Алексея с точки. Главное, столичный коллектив одержал победу и пробился в полуфинал Пути регионов, где померится силами с «Крыльями Советов».