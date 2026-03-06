Нокаутирующие замены: «Динамо» забило три мяча за шесть минут и разгромило «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Более того, незадолго до перерыва Жедсон Фернандеш убежал на рандеву с Андреем Лунёвым, но тот сократил дистанцию и выручил партнёров. Второй тайм красно-белые тоже начали активнее. В ходе одной из первых атак Эсекьель Барко умчал почти на рандеву с Лунёвым, но тот опять спас. А чуть позже Тюкавин после подачи углового едва не переправил снаряд в сетку собственных ворот.