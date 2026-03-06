«Опасения небезосновательны»: почему в Киеве обеспокоены возможными последствиями ближневосточного конфликта

В Киеве обеспокоены возможным сокращением поставок систем ПВО со стороны США из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью западным СМИ. Ранее в Верховной раде также выразили опасение по поводу ослабления внимания США к Украине на фоне ближневосточной эскалации. По мнению парламентариев, Трамп может занять более жёсткую позицию по отношению к Киеву. Эксперты, со своей стороны, констатируют, что для вашингтонской администрации украинский вопрос давно отошёл на второй план, и такой расклад может лишь усугубиться в связи с вовлечённостью США в ближневосточный конфликт.
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным сокращением поставок систем ПВО со стороны США из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«В случае продолжительной войны Америка может сократить поставки зенитных ракет и систем ПВО Украине, и очевидно, это нас беспокоит», — приводит РИА Новости цитату Зеленского из его интервью итальянскому телеканалу Rainews24.
Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в беседе с украинским YouTube-каналом Politeka Online выразил опасение относительно потери интереса США к Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«У них (США. — RT) своя новая война на Ближнем Востоке, а вот в зависимости от того, как будут разворачиваться события, Украина может уйти из списков ключевых вопросов и тем для (президента США Дональда. — RT) Трампа, так и наоборот, может попасть в список государств, список тем, по которым Трамп будет занимать более жёсткую позицию, к сожалению, я думаю, что не в нашу пользу…, это проблема», — цитирует ТАСС политика.
Разумков также обратил внимание на недавнее заявление Трампа, который сравнил Зеленского с известным американским шоуменом и создателем бродячего цирка XIX века Финеасом Тейлором Барнумом. Американский лидер отметил, что Барнум обладал талантом «продать что угодно и когда угодно», вне зависимости от качества товара. Глава Белого дома также посетовал на то, что масштабные поставки вооружений Киеву истощили американские арсеналы.
По мнению украинского политика, такие заявления Трампа — это «плохой сигнал для Украины».
«Сигнал это плохой, это действительно ужасный сигнал для Зеленского, и это плохой сигнал для Украины. Он же говорит не только о Зеленском, но говорит о том, что Украине передавались и вооружения, и ракеты, и многие-многие другие вещи. И это означает, что в дальнейшем поток того, что они даже не передают, а продают сегодня через европейцев нам, может стать меньше, а давление со стороны США может стать больше», — отметил он.
Депутат также добавил, что отношения Трампа и Зеленского «оставляют желать лучшего».
Ранее глава киевского режима признал, что американский лидер — не союзник Украины, а посредник в диалоге с Россией.
Опасения Киева.
Напомним, на этой неделе в интервью Corriere della Sera Зеленский выразил опасения относительно того, что Запад может сократить поставки оружия Украине на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, киевский режим может «столкнуться со сложностями в получении ракет и боеприпасов, чтобы защищать» небо, поскольку американцам и их союзникам на Ближнем Востоке «они тоже могут понадобиться». Зеленский считает, что текущее обострение в регионе может иметь негативные последствия для Киева.
Как отмечает немецкая газета Berliner Zeitung, ближневосточная эскалация всё больше беспокоит Киев, который не исключает, что из-за этого Украина может отойти на второй план. По данным издания, окружение Зеленского боится, что «война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы».
Кроме того, издание «СТРАНА.ua» сообщало ранее, что военная операция США в Иране несёт значительные риски для Киева. Как утверждают журналисты, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, Украина, будучи импортёром энергоресурсов, столкнётся с огромными дополнительными расходами. Кроме того, финансовая устойчивость главного донора Киева — Евросоюза — из-за подорожания энергоносителей также значительно снизится, отмечается в материале. Более того, Украина может «полностью лишиться поставок» ракет к системам ПВО, поскольку они приоритетно будут направляться для войны с Ираном.
«Ситуация изменилась».
Эксперты не исключают, что Дональд Трамп действительно может занять более жёсткую позицию по отношению к Украине и Зеленскому на фоне усугубляющегося конфликта на Ближнем Востоке.
«Трамп хочет быстрее положить конец украинскому кризису. Сейчас ситуация изменилась на Ближнем Востоке, и глава Белого дома может выбрать более жёсткий курс по отношению к киевскому режиму. После стольких усилий в рамках урегулирования американцам сложно полностью выйти из игры, поэтому Вашингтон будет наращивать давление на Зеленского. Одним из инструментов воздействия на Киев может стать как раз аргументация относительно нехватки ПВО и ракет к ним», — пояснил в комментарии RT ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
Наряду с этим он допустил, что киевский режим на этом фоне может прибегнуть к очередным провокациям, чтобы привлечь к себе внимание Вашингтона.
«Речь может пойти о террористических актах, о действиях, которые можно квалифицировать как нарушение гуманитарного права», — говорит Ермаков.
По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал, что у американцев есть приоритетные глобальные интересы, не связанные ни с Европой, ни с украинским вопросом.
«Достаточно убедительно об этом всегда говорил Трамп. Сейчас это лишь подтверждается практическими действиями. Всё это может негативно сказаться на и так ослабленных ВС Украины, но сложно спрогнозировать, насколько европейские страны, возможности которых тоже ограничены, способны помочь в этой ситуации. В ЕС много заявляют, но мало делают, как показывает опыт», — добавил Ермаков.
В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с RT выразил уверенность, что украинский вопрос для Трампа давно отошёл на второй план.
«То есть Украину в Вашингтоне обсуждают уже только после ближневосточной проблематики. Поэтому продолжать снабжать Киев дорогостоящими системами ПВО сейчас американцам крайне неудобно, учитывая напряжённость на Ближнем Востоке. Поэтому опасения Киева небезосновательны. Европа при всём желании тоже не очень может здесь помочь, и никаких особых перспектив найти где-то значимые объёмы современных зенитно-ракетных вооружений и боеприпасов у киевского режима нет», — рассказал Михайлов в беседе с RT.
По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, что Украина, по сути, уже проиграла «военную кампанию против России».
«И это становится всё более очевидно как Западу в целом, так и Европе в частности. Конечно, некоторые политические функционеры там продолжают читать мантры про мифические успехи украинской стороны, но всё большей части населения коллективного Запада становится очевидно, что это не соответствует реальности. Украинский кейс проигран, и сейчас для Запада важно выйти из него, но хоть как-то сохранить лицо», — заключил Михайлов.