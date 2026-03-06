Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по Бейруту и городу Баальбек, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«Сильные удары израильской авиации пришлись по Баальбеку и Бриталю, также серии ударов подвергся южный пригород Бейрута», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент РИА Новости передает, что в ливанской столице было слышно пять мощных взрывов, со стороны южного пригорода столицы видны густые столбы дыма.
Также, по словам собеседника агентства, в четверг израильским бомбардировкам подверглись 56 населенных пунктов на юге Ливана.
Движение «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.