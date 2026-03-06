Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США потопили 24 корабля ВМС Ирана за три дня

Трамп заявил, что США уничтожили 24 корабля иранских военно-морских сил Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе совместной операции США и Израиля против Ирана были уничтожены 24 корабля иранских военно-морских сил. По его словам, удары, нанесенные в течение трех дней, фактически лишили Тегеран боеспособного флота.

Американский лидер также утверждает, что серьезный ущерб был нанесен другим элементам военной инфраструктуры Ирана. По его оценке, в результате ударов практически полностью выведены из строя военно-воздушные силы страны, системы противовоздушной обороны и структуры военного управления и связи.

Кроме того, Трамп заявил, что американские военные способны быстро выявлять и уничтожать иранские ракетные пусковые установки после их применения. По его словам, такие цели фиксируются и поражаются в течение нескольких минут после запуска ракет.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона «больше настроена на продолжение» боевых действий с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше