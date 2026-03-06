Трамп: США потопили 24 корабля ВМС Ирана за три дня

Американский лидер также утверждает, что серьезный ущерб был нанесен другим элементам военной инфраструктуры Ирана. По его оценке, в результате ударов практически полностью выведены из строя военно-воздушные силы страны, системы противовоздушной обороны и структуры военного управления и связи.
Кроме того, Трамп заявил, что американские военные способны быстро выявлять и уничтожать иранские ракетные пусковые установки после их применения. По его словам, такие цели фиксируются и поражаются в течение нескольких минут после запуска ракет.
Ранее Трамп заявил, что американская сторона «больше настроена на продолжение» боевых действий с Ираном.