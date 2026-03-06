Ричмонд
Азербайджан закрыл границу с Ираном для грузовиков

Азербайджан после налёта БПЛА на Нахичеванскую область приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном.

Информация об этом появилась на сайте азербайджанского правительства.

«…Кабинет министров принял решение о временной полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая движение грузовых автомобилей транзитного назначения) со всех пунктов пропуска на азербайджано-иранской государственной границе», — говорится в заявлении.

5 марта запущенный, предположительно, с территории Ирана беспилотник рухнул на территории аэропорта азербайджанского города Нахичевань, другой дрон упал возле школы.

В результате пострадали два мирных жителя. Их состояние оценивается как стабильное.

В Азербайджане возбуждено уголовное дело.

При этом Генштаб Ирана опроверг запуск БПЛА в сторону Азербайджана.

