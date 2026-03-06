Азербайджан закрыл границу с Ираном для грузовиков

Азербайджан после налёта БПЛА на Нахичеванскую область приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном.
Информация об этом появилась на сайте азербайджанского правительства.
«…Кабинет министров принял решение о временной полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая движение грузовых автомобилей транзитного назначения) со всех пунктов пропуска на азербайджано-иранской государственной границе», — говорится в заявлении.
5 марта запущенный, предположительно, с территории Ирана беспилотник рухнул на территории аэропорта азербайджанского города Нахичевань, другой дрон упал возле школы.
В результате пострадали два мирных жителя. Их состояние оценивается как стабильное.
В Азербайджане возбуждено уголовное дело.
При этом Генштаб Ирана опроверг запуск БПЛА в сторону Азербайджана.