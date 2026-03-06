Трамп считает, что операция против Ирана укрепит стабильность на Ближнем Востоке

«Предпринимаемые нами действия в долгосрочной перспективе драматическим образом укрепят стабильность [Ближневосточного] региона. А также цены на нефть, фондовый рынок и все остальное», — утверждал президент США, комментируя на мероприятии в Белом доме ход военной кампании против Ирана.
Он также выразил уверенность в том, что Иран по завершении нынешней операции не будет представлять угрозу США, Израилю и соседним странам. «Соединенные Штаты обеспечат, что, независимо от того, кто будет дальше возглавлять Иран, эта страна больше не станет угрожать Америке или своим соседям, Израилю, кому бы то ни было», — заявил американский лидер.