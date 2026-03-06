Госдеп: США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Венесуэла условились восстановить двусторонние дипломатические и консульские отношения. Об этом объявил Госдепартамент.
«Соединенные Штаты и промежуточные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения», — говорится в письменном заявлении, которое распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
«Этот шаг будет содействовать нашим совместным усилиям, направленным на то, чтобы поддерживать экономическое восстановление, продвигать стабильность и политическое примирение в Венесуэле», — считает Госдепартамент. По его словам, Вашингтон и Каракас реализуют «поэтапный процесс», создающий «условия для мирного перехода к демократически избранному правительству» Венесуэлы. США сохраняют приверженность «поддержке венесуэльского народа и работе с партнерами в регионе» с целью продвижения стабильности и экономического благосостояния, утверждает американская сторона.
Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдепартамент сообщил в середине марта 2019 года. В письменном заявлении, обнародованном от имени Майка Помпео, являвшегося тогда госсекретарем США, говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы США в Венесуэле представляла Швейцария. Кроме того, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне дипломатов Венесуэлы покинуть посольство и впоследствии фактически передало его силам венесуэльской оппозиции.