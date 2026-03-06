Госдеп: США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения

Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдепартамент сообщил в середине марта 2019 года. В письменном заявлении, обнародованном от имени Майка Помпео, являвшегося тогда госсекретарем США, говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы США в Венесуэле представляла Швейцария. Кроме того, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне дипломатов Венесуэлы покинуть посольство и впоследствии фактически передало его силам венесуэльской оппозиции.