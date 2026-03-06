Лидер АдГ призвал Мерца расследовать взрывы на «Северных потоках»

БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца расследовать взрывы на «Северных потоках».
«Кто отрезал нас от этой жизненно важной магистрали? Кто взорвал инфраструктуру в Балтийском море… прямо у нас под носом? Нужно выяснить, что произошло. И я жду от канцлера, что он вызовет посла Украины и спросит его… зачем взрывать наши трубопроводы», — заявил Крупалла, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле.
Вслед за этим Крупалла отметил, что украинцы «то же самое сейчас делают с венграми и словаками», взрывая, по его словам, нефтепровод, и лишая их нефти из России.
«Что же на самом деле происходит в Европе? Кто же настоящие террористы в Европе? Это не Россия», — указал в этой связи политик.
Попутно он призвал власти Германии прекратить вкладывать миллиарды евро в коррумпированную систему Украины.
«С этим тоже нужно покончить, эти деньги принадлежат немецким налогоплательщикам», — заметил Крупалла.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.