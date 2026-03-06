Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп готов принять помощь любой страны в операции против Ирана

Соединённые Штаты готовы принять помощь в операции против Ирана от любой страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters, комментируя заявление Украины о готовности присоединиться.

Источник: Life.ru

«Разумеется, я, знаете, приму любое содействие любой страны», — заявил американский лидер.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Речь идёт о конкретной поддержке в защите от атак таких дронов в регионе. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше