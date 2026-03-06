Глава CENTCOM назвал число военных, задействованных в операции против Ирана

«Приятно находиться здесь рядом с Министром (Хегсетом — ред.) и представлять интересы более чем 50 000 мужчин и женщин в военной форме, которые в настоящее время проводят операцию “Эпическая ярость”, — заявил Купер на пресс-конференции в штабе CENTCOM.