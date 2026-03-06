Ричмонд
Хегсет утверждает, что Иран не сбивал истребитель F-15

Военный министр США таким образом опроверг заявление гостелевидения республики о поражении самолета.

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Иранcкие военные не сбивали истребитель ВВС США F-15. С таким утверждением выступил американский военный министр Пит Хегсет.

«Как указывали в CENTCOM (Центральное командование ВС США — прим. ТАСС) сообщения о том, что F-15 был сбит, неверны», — сказал он на пресс-конференции во Флориде.

Ранее гостелевидение Ирана объявило, что ВС исламской республики сбили истребитель ВВС США F-15. По его сведениям, это произошло в небе над южными районами Ирака.

