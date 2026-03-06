Хегсет утверждает, что Иран не сбивал истребитель F-15

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Иранcкие военные не сбивали истребитель ВВС США F-15. С таким утверждением выступил американский военный министр Пит Хегсет.
«Как указывали в CENTCOM (Центральное командование ВС США — прим. ТАСС) сообщения о том, что F-15 был сбит, неверны», — сказал он на пресс-конференции во Флориде.
Ранее гостелевидение Ирана объявило, что ВС исламской республики сбили истребитель ВВС США F-15. По его сведениям, это произошло в небе над южными районами Ирака.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше