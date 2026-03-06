Ричмонд
Развожаев: сбитый украинский БПЛА в Севастополе начинён поражающими элементами

Один из сбитых украинских БПЛА в Севастополе упал рядом с многоквартирным домом и был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — подчеркнул глава города.

По уточнённым данным, за медицинской помощью обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате атаки ВСУ ранены ребёнок и пожилой мужчина ранен.

