Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер автор скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг

Мексиканский художник Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 6 мар — РИА Новости. Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг, считающийся одним из последних представителей мексиканского сюрреализма и являющийся автором знаменитой скульптуры «Рука-стул», умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.

«Семья мастера Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о его кончине сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в блоге студии художника в Instagram*.

Согласно сообщению, художник умер в окружении семьи, «с большой любовью и в мире». Причина его смерти не уточняется.

Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции. Его семья эмигрировала в Мексику во время Второй мировой войны, спасаясь от нацизма. Художник вырос в Мехико и позднее жил и работал в городе Сан-Мигель-де-Альенде в штате Гуанахуато.

Наибольшую известность ему принесла созданная в 1960-е годы скульптура-предмет мебели «Mano-Silla» — кресло в форме человеческой руки, ставшее одним из самых узнаваемых символов мексиканского сюрреализма и дизайнерского искусства.

Фридеберг работал в жанрах живописи, скульптуры, архитектуры и промышленного дизайна. Его произведения, сочетающие элементы сюрреализма, поп-арта, архитектурных фантазий и иронии, представлены в музеях и частных коллекциях в Мексике, США и других странах.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше