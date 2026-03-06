Умер автор скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг

МЕХИКО, 6 мар — РИА Новости. Мексиканский художник, дизайнер и архитектор Педро Фридеберг, считающийся одним из последних представителей мексиканского сюрреализма и являющийся автором знаменитой скульптуры «Рука-стул», умер в возрасте 90 лет, сообщила его семья.
«Семья мастера Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о его кончине сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде в возрасте 90 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в блоге студии художника в Instagram*.
Согласно сообщению, художник умер в окружении семьи, «с большой любовью и в мире». Причина его смерти не уточняется.
Фридеберг родился 11 января 1936 года во Флоренции. Его семья эмигрировала в Мексику во время Второй мировой войны, спасаясь от нацизма. Художник вырос в Мехико и позднее жил и работал в городе Сан-Мигель-де-Альенде в штате Гуанахуато.
Наибольшую известность ему принесла созданная в 1960-е годы скульптура-предмет мебели «Mano-Silla» — кресло в форме человеческой руки, ставшее одним из самых узнаваемых символов мексиканского сюрреализма и дизайнерского искусства.
Фридеберг работал в жанрах живописи, скульптуры, архитектуры и промышленного дизайна. Его произведения, сочетающие элементы сюрреализма, поп-арта, архитектурных фантазий и иронии, представлены в музеях и частных коллекциях в Мексике, США и других странах.
