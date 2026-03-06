Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь

«В субботу, воскресенье, в церковные праздники устав разрешает подкрепиться бокалом вина тем, кто постится по уставу: в том числе занимается сухоядением, а в первые дни Великого поста, может, и вовсе не ест ничего, кроме черного хлебушка да воды, и так далее. Тут, как говорится, “или крест сними, или трусы надень”. Хочешь по уставу — так по уставу, а выискивать только послабления не стоит. Поэтому большинству верующих, мирянам, эти уставные требования и не предъявляются, а вот воздерживаться от алкоголя — нужно», — пояснил священник.