Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Употребление алкоголя в пост противоречит его цели — духовному трезвению и сосредоточению, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и — за исключением некоторых дней — от рыбы. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
«Но есть вещи, которые принципиально важны в пост, например, надо ограничить употребление алкоголя. Потому что алкоголь как способ, даже я не говорю про впадение в буйное веселье, но даже дополнительного удовлетворения, расслабления — это нечто противоположное цели поста — духовному трезвению и сосредоточению», — сказал отец Максим Козлов.
Вместе с тем он отметил, что в Типиконе (церковном уставе, который используют монашествующие), во время Великого поста разрешается пить вино в некоторые дни.
«В субботу, воскресенье, в церковные праздники устав разрешает подкрепиться бокалом вина тем, кто постится по уставу: в том числе занимается сухоядением, а в первые дни Великого поста, может, и вовсе не ест ничего, кроме черного хлебушка да воды, и так далее. Тут, как говорится, “или крест сними, или трусы надень”. Хочешь по уставу — так по уставу, а выискивать только послабления не стоит. Поэтому большинству верующих, мирянам, эти уставные требования и не предъявляются, а вот воздерживаться от алкоголя — нужно», — пояснил священник.
Кроме того, он назвал время Великого поста «хорошей возможностью проверить, нет ли признаков алкоголизма». «Если 7 недель вы можете от алкоголя воздержаться, не оправдывая себя никакими “поводами”, то ситуация не требует вмешательства, а если нет, это, пожалуй, уже “звоночек”, — заключил собеседник агентства.