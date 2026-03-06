«Опасность»: Путин заявил о рисках использования неподконтрольных РФ видов связи

На линии передовой использование коммуникационных систем, которые не контролируются Россией, может представлять опасность для военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поднял данный вопрос на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта. Путин обсудил вопрос ограничения Telegram с военным связистом Ириной Годуновой.
«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляют опасность для личного состава? Вот специальные виды связи Минобороны, они работают?» — спросил президент России.
Годунова отметила, что на передовой применялся Telegram. Она назвала мессенджер «вражеским видом связи» и предложила разработать собственные решения.
Путин вновь подчеркнул, что использование неподконтрольных технологий опасно для личного состава. Он напомнил об отключении для россиян Starlink.
«То, чем противник пользовался до сих пор, когда вы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали», — уточнил российский лидер.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что подразделения российской армии, участвующие в спецоперации, не зависят от Telegram. Военные применяют исключительно собственные каналы связи, не связанные с социальными сетями и мессенджерами.
ФСБ заявляла, что украинская армия получает доступ к информации из Telegram и использует ее в военных целях. За последние три месяца использование мессенджера российскими военнослужащими создавало угрозу их жизни.
Напомним, 10 февраля 2026 года Роскомнадзор официально подтвердил замедление работы Telegram за нарушение законодательства. В тот же день Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов против компании.
Как сообщал KP.RU, в 2025 году Telegram уже подвергался штрафам. В сентябре мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещённой информации, а в октябре — на 7 миллионов рублей за отказ бороться с таким контентом.