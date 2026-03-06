«Опасность»: Путин заявил о рисках использования неподконтрольных РФ видов связи

Как сообщал KP.RU, в 2025 году Telegram уже подвергался штрафам. В сентябре мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещённой информации, а в октябре — на 7 миллионов рублей за отказ бороться с таким контентом.