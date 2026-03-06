Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря о конфликте с Ираном

По словам американского лидера, в настоящий момент приоритетом для администрации остается операция, связанная с Ираном. Он подчеркнул, что сначала США планируют завершить эту задачу, прежде чем переходить к другим направлениям внешней политики.
При этом Трамп отметил, что ситуация вокруг Кубы также вызывает интерес у Вашингтона, и вопрос взаимодействия с островным государством может быть рассмотрен позднее.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой.
