Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы, говоря о конфликте с Ираном

Трамп заявил, что США хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен сосредоточиться на урегулировании ситуации вокруг Ирана, а затем может переключить внимание на отношения с Кубой. Такое заявление он сделал во время мероприятия в Белом доме.

По словам американского лидера, в настоящий момент приоритетом для администрации остается операция, связанная с Ираном. Он подчеркнул, что сначала США планируют завершить эту задачу, прежде чем переходить к другим направлениям внешней политики.

При этом Трамп отметил, что ситуация вокруг Кубы также вызывает интерес у Вашингтона, и вопрос взаимодействия с островным государством может быть рассмотрен позднее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой.

