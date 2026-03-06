Аккаунт Дурова в TikTok работает с перебоями

В одном случае появляется уведомление «Что-то пошло не так. Повторите попытку позже», но есть возможность увидеть число подписчиков (156 тысяч) и лайков (114,2 тысячи). При обновлении страницы соцсеть сообщает, что в аккаунте Дурова «нет контента». В третьем на странице отображается одно видео с ним.