Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский является главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории республики. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его цитирует издание Politico.

Источник: Reuters

«Немыслимо, что он [Зеленский] является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что президенту Украины следует «взяться за дело и заключить сделку», а пока он не проявляет готовности к переговорам на нужном уровне.

При этом американский лидер отметил желание российского главы Владимира Путина заключить сделку. Он добавил, что переговоры продолжаются.

Ранее Зеленский задался вопросом, почему республика должна «дарить такие подарки» России, как Донбасс. Он пояснил, что, если решится вывести свои войска из региона, РФ удастся сберечь численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжить дальнейшее наступление.

