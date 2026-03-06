Появилось видео гигантского взрыва в иранском Бушере после ударов США и Израиля

Авиаудары по Бушеру, где находится первая в Иране и на всём Ближнем Востоке атомная электростанция, продолжаются с первого дня эскалации. Взрывы гремят всего в километре от линии физической защиты АЭС, что вызывает серьёзные опасения. Любое повреждение станции может обернуться катастрофой.