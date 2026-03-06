Ричмонд
«В паническом состоянии». На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана

Аналитик Крук: страны Персидского залива могут отказаться от военных баз США.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Из-за вышедшей из-под контроля военной операции США в Иране государства Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения у себя американских баз, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«Не думаю, что государства Персидского залива когда‑нибудь станут прежними. Думаю, теперь все изменится. Нам будут звонить из Дубая и говорить: “Убирайтесь отсюда!” Иранцы ведь сказали им: “На вас напали, потому что вы решили содействовать Израилю и США, разместив на своей территории базы и офисы ЦРУ”. Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы», — отметил он.

Вместе с тем Крук подчеркнул, что армии Ирана удалось разрушить военные планы США, в связи с чем американское руководство пребывает в растерянности.

«О положении США в Иране уже можно сделать несколько предварительных выводов. Как пишут СМИ, администрация находится почти в паническом состоянии и очень обеспокоена. Они считают, существует риск, что вся эта операция в Иране выйдет из-под контроля. На самом деле она уже вышла из-под контроля — определенно вышла», — пояснил эксперт.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

