«В паническом состоянии». На Западе раскрыли результаты контратаки Ирана

«Не думаю, что государства Персидского залива когда‑нибудь станут прежними. Думаю, теперь все изменится. Нам будут звонить из Дубая и говорить: “Убирайтесь отсюда!” Иранцы ведь сказали им: “На вас напали, потому что вы решили содействовать Израилю и США, разместив на своей территории базы и офисы ЦРУ”. Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы», — отметил он.