Глава CENTCOM объявил, что операция США против Ирана переходит в новую фазу

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США начали новую фазу военной операции против Ирана, целью которой является уничтожение его промышленных мощностей по производству баллистических ракет. Об этом на пресс-конференции заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
«Президент [США] поставил перед нами еще одну задачу — уничтожить или сравнять с землей промышленную базу Ирана по производству баллистических ракет. Таким образом, мы не просто наносим удары по тому, что у них есть: мы уничтожаем их способность восстанавливать свои силы», — сказал он.
«И по мере перехода к следующему этапу этой операции мы будем систематически ликвидировать мощности Ирана по производству ракет в будущем, и эта работа уже идет полным ходом», — добавил Купер.