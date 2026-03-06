В Госдуме хотят увеличить до 10 тысяч рублей лимит на подарки учителям

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым внесут в Госдуму законопроект об увеличении лимита на стоимость подарков для учителей, врачей и соцработников с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.