В Госдуме хотят увеличить до 10 тысяч рублей лимит на подарки учителям

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым внесут в Госдуму законопроект об увеличении лимита на стоимость подарков для учителей, врачей и соцработников с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.
«Мы говорим о простых знаках благодарности — цветах, небольших сувенирах, подарках к праздникам. Лимит в 3 тыс. рублей был установлен почти 20 лет назад и сегодня просто не отражает реальную стоимость таких вещей», — цитирует парламентариев ТАСС.
По словам депутатов, учителя, врачи и соцработники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет.
«Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — добавили авторы законопроекта.
Ранее адвокат Яна Воробьёва рассказала, какие подарки учителю, лечащему врачу или другим сотрудникам государственных учреждений могут считаться уместными.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский также разъяснил, какой подарок могут приравнять к взятке.