СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Al Hadath: Израиль ударил по западным провинциям Ирана

По информации телеканала, еврейское государство атаковало Керманшах и Курдистан.

КАИР, 6 марта. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли авиаудары по западу Ирана, сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, обстрелам подверглись иранские провинции Керманшах и Курдистан. Данных о причиненном ущербе пока нет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше