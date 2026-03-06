Al Hadath: Израиль ударил по западным провинциям Ирана

КАИР, 6 марта. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли авиаудары по западу Ирана, сообщил телеканал Al Hadath.
По его данным, обстрелам подверглись иранские провинции Керманшах и Курдистан. Данных о причиненном ущербе пока нет.
