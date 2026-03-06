Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ

NYT пришла к выводу, что удар по школе в Иране был частью атаки США на базу КСИР.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные собственного анализа, основанного на спутниковых снимках, сообщениях в социальных сетях и верифицированных видеозаписях.

Школа, которая подверглась удару, располагается в городе Минаб. Публичные заявления официальных лиц США указывают, что в рассматриваемый день американские самолеты проводили операции в регионе, в том числе против объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным издания, ранее школа была частью военно-морской базы КСИР. Но к сентябрю 2016 года, как показывают спутниковые снимки, здание было отделено от базы ограждением.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.

В США заявляли, что расследуют инцидент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше