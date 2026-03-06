Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные собственного анализа, основанного на спутниковых снимках, сообщениях в социальных сетях и верифицированных видеозаписях.
Школа, которая подверглась удару, располагается в городе Минаб. Публичные заявления официальных лиц США указывают, что в рассматриваемый день американские самолеты проводили операции в регионе, в том числе против объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным издания, ранее школа была частью военно-морской базы КСИР. Но к сентябрю 2016 года, как показывают спутниковые снимки, здание было отделено от базы ограждением.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
В США заявляли, что расследуют инцидент.