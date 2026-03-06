Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР, пишут СМИ

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.