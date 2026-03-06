Ричмонд
В Севастополе частично пропал свет после атаки дронов ВСУ

В двух районах Севастополя частично пропало электричество после отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, из-за падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций.

«Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты. В ближайшие часы будет восстановлено электроснабжение оставшихся потребителей на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате атаки ВСУ ранены ребёнок и пожилой мужчина ранен. Позже стало известно о девяти пострадавших.

Кроме того, поступила информация, что сбитый украинский БПЛА в Севастополе был начинён поражающими элементами.

