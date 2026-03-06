Таяни сообщил, что Италия на время закрыла посольство в Тегеране

«В целях безопасности мы закрыли посольство Италии в Тегеране. Группа из примерно 50 соотечественников, возглавляемая нашим послом в Иране, пересекла границу с Азербайджаном. Мы продолжаем поддерживать открытые дипломатические отношения с Тегераном, защищая итальянцев, оставшихся в Иране, и наши национальные интересы, посольство будет продолжать работать из Баку», — пишет он в соцсети Х.
А ранее Азербайджан временно приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном. Ограничение касается всех грузовиков, включая транзитный транспорт. Решение вступило в силу после событий, произошедших в Нахичевани. На территории местного аэропорта упал дрон. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. Удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров.
