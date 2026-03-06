Ричмонд
Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов

РИА Новости: почти в каждом доме Тель-Авива есть бомбоубежища.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти в каждом доме Тель-Авива есть бомбоубежища, оснащенные всем необходимым, включая туалет, раковину и место для молитвы, рассказала РИА Новости российская туристка Анастасия, оказавшаяся в Израиле накануне боевых действий.

По словам девушки, начиная с утра субботы в Тель-Авиве неоднократно звучали сирены, оповещавшие о начале военных действий.

«Все организованно, спокойно шли в бомбоубежища. Они есть почти в каждом доме — типа укрепленные комнаты на цокольном этаже. И есть отдельно стоящие — просто во дворе такой спуск, как будто в переход. Все укрепленные, почти все оборудованы туалетом, была раковина, розетки, даже места для молитвы были в бомбоубежищах», — сказала она.

Как отметила россиянка, местные жители воспринимают происходящее как часть повседневной жизни.

«Это очень подбадривает, что никто не суетится, не плачет, не кричит, не паникует», — добавила она.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

