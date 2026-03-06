Россиянка рассказала, где в Тель-Авиве прячутся от ударов

«Все организованно, спокойно шли в бомбоубежища. Они есть почти в каждом доме — типа укрепленные комнаты на цокольном этаже. И есть отдельно стоящие — просто во дворе такой спуск, как будто в переход. Все укрепленные, почти все оборудованы туалетом, была раковина, розетки, даже места для молитвы были в бомбоубежищах», — сказала она.