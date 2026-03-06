Хакеры получили информацию о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ

Они добавили, что помимо факта сотрудничества издания с украинскими силовиками были добыты личные данные сотрудников украинских спецслужб, среди которых можно отметить офицера связи СБУ для кураторства интернет-отрасли Александра Радкевича, сотрудника СБУ, работающего в направлении кибербезопасности, Игоря Черняка, а также сотрудника генерального штаба ВСУ, отвечающего за связь с украинской разведкой, Сергея Дьяченко.