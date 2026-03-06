Хакеры получили информацию о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Взлом личного компьютера сотрудника украинского Forbes позволил получить информацию о сотрудничестве финансово-экономического портала со службой безопасности Украины, заявили РИА Новости в группировке пророссийских хакеров «Кибер Серп».
«В результате оперативных мероприятий получен доступ к служебной информации и персональному компьютеру сотрудника украинского медиаресурса в редакции Forbes.ua. В результате анализа внутренних документов и контактов, расшифровок интервью журналистов было подтверждено наличие прямой связи и влияния спецслужб: СБУ, ГУР, МО для формирования “оборонной” повестки», — сообщили в группировке.
Они добавили, что помимо факта сотрудничества издания с украинскими силовиками были добыты личные данные сотрудников украинских спецслужб, среди которых можно отметить офицера связи СБУ для кураторства интернет-отрасли Александра Радкевича, сотрудника СБУ, работающего в направлении кибербезопасности, Игоря Черняка, а также сотрудника генерального штаба ВСУ, отвечающего за связь с украинской разведкой, Сергея Дьяченко.