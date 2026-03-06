Tasnim: Иран уничтожил израильский беспилотник, нацеленный на объекты в Исфахане

ТЕГЕРАН, 6 марта. /ТАСС/. Иранские силы ПВО перехватили израильский разведывательный беспилотник Heron, он уничтожен. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Указывается, что беспилотник был нацелен на объекты в Исфахане.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше