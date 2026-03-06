Силы ПВО Кувейта отразили ракетную атаку

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отразили ракетную атаку на территорию страны, следует из заявления министерства обороны Кувейта.
«Силы ПВО сбили ракеты в воздушном пространстве страны; в связи с этим были включены сирены тревоги в соответствии с установленными процедурами», — говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, в результате перехвата часть осколков упала на землю, что привело к незначительному материальному ущербу, пострадавших нет.
