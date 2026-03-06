Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО Кувейта отразили ракетную атаку

Силы ПВО Кувейта сбили ракеты в воздушном пространстве страны.

Источник: © РИА Новости

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отразили ракетную атаку на территорию страны, следует из заявления министерства обороны Кувейта.

«Силы ПВО сбили ракеты в воздушном пространстве страны; в связи с этим были включены сирены тревоги в соответствии с установленными процедурами», — говорится в заявлении.

Согласно коммюнике, в результате перехвата часть осколков упала на землю, что привело к незначительному материальному ущербу, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше