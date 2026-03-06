Ричмонд
США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте, пишут СМИ

CBS: власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Само посольство ранее сообщило о приостановке работы.

«Распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожить конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными», — говорится в сообщении телеканала.

CBS также отмечает, что посольство подвергалось атакам несколько раз.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

