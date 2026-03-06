Ричмонд
Мирошник — о ситуации на Ближнем востоке: нормы международного права рассыпаются

Нормы международного права, которые казались незыблемыми, сегодня трещат, как перестоявший бетон, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«И это делают как раз те, кто не так давно говорил о незыблемости всех подходов, правил, норм, принципов. Они сейчас, как только им понадобилось, говорят: “А что тут такого?” Двойные принципы, двойные подходы становятся обычной практикой», — подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что, если сравнить риторику нынешнего иранского кейса с украинским, можно увидеть очень большое сходство в заявлениях, в трактовках — только с точностью до наоборот.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила в интервью ведущему RT Рику Санчесу, что Москва призывает к полному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Захарова также назвала ужасающей реакцию Запада на гибель более 160 девочек в результате ударов Израиля и США по школе в Иране.

