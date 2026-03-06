США и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений

«Этот шаг будет способствовать нашим совместным усилиям по укреплению стабильности, поддержке экономического восстановления и продвижению политического примирения в Венесуэле», — говорится в пресс-релизе.
Как уточняет департамент, взаимодействие стран направлено на «помощь венесуэльскому народу в движении вперед» в рамках поэтапного процесса, который «создаст условия для мирного перехода к демократически избранному правительству».
В январе 2019 года уже бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. «Политика правительства [президента США] Дональда Трампа против Венесуэлы заключалась в попытке разделить страну, попытаться разрушить ее демократические институты и попробовать навязать правительство неконституционными средствами», — сказал тогда Мадуро.
В том же году США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, после того как Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в 2019 году. Вашингтон результаты выборов не признал.
С 2020 года Трамп вел борьбу с незаконным оборотом и употреблением наркотиков и считал Мадуро и его соратников виновными в содействии наркоторговле. После прихода к власти во второй раз в 2025 году Трамп продолжил свою борьбу.
В октябре того же года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что президент отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений.
3 января 2026 года американские военные провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой были захвачены и вывезены в США Мадуро и его жена Силия Флорес. Уполномоченным президентом республики стала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.