Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: многие россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за действий Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости, что из-за дискриминационной политики Запада на Ближнем Востоке многие россияне сегодня не могут покинуть конфликтный регион.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости, что из-за дискриминационной политики Запада на Ближнем Востоке многие россияне сегодня не могут покинуть конфликтный регион.

«Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить своё пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платёжные системы», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова указала, что граждане России столкнулись и с созданными Западом визовыми проблемами.

«Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали всё, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», — добавила она.

Ранее RT рассказал, что из-за войны на Ближнем Востоке сотни россиян застряли на Шри-Ланке и в Таиланде.

Летевшая из ЮАР туристка Берта также рассказала RT, как вместе с мужем и сыном застряла в Катаре из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше