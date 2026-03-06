МИД: многие россияне заблокированы на Ближнем Востоке из-за действий Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости, что из-за дискриминационной политики Запада на Ближнем Востоке многие россияне сегодня не могут покинуть конфликтный регион.
«Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить своё пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платёжные системы», — подчеркнула дипломат.
Кроме того, Захарова указала, что граждане России столкнулись и с созданными Западом визовыми проблемами.
«Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали всё, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», — добавила она.
