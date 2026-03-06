«Тоже падет»: Трамп считает, что Кубе нужна помощь

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможном крахе кубинских властей. Свою позицию глава Белого дома выразил в интервью Politico.
«Куба тоже падет. Они хотят заключить сделку», — сказал американский лидер.
Трамп отметил, что США перекрыли Кубе поставки нефти и финансовые потоки, включая ресурсы из Венесуэлы. Каракас ранее был главным поставщиком.
Президент США подчеркнул, что кубинские власти нуждаются в помощи. Он добавил, что с ними ведутся переговоры.
Ранее Дональд Трамп заявил о возможности «дружественного захвата» Кубы. Президент уточнил, что такая мера может быть реализована в ближайшее время.
Как писал KP.RU, МИД России выступает против насильственного вмешательства США на Кубу. Москва призывает Вашингтон немедленно снять действующие санкции против Гаваны.