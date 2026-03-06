Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тоже падет»: Трамп считает, что Кубе нужна помощь

Трамп: Куба хочет заключить сделку и может пасть.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможном крахе кубинских властей. Свою позицию глава Белого дома выразил в интервью Politico.

«Куба тоже падет. Они хотят заключить сделку», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что США перекрыли Кубе поставки нефти и финансовые потоки, включая ресурсы из Венесуэлы. Каракас ранее был главным поставщиком.

Президент США подчеркнул, что кубинские власти нуждаются в помощи. Он добавил, что с ними ведутся переговоры.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности «дружественного захвата» Кубы. Президент уточнил, что такая мера может быть реализована в ближайшее время.

Как писал KP.RU, МИД России выступает против насильственного вмешательства США на Кубу. Москва призывает Вашингтон немедленно снять действующие санкции против Гаваны.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше