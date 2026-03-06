Юрий Трутнев рассказал о демографии и патриотических проектах ДВ

По словам Трутнева, на Дальнем Востоке действует ряд мер поддержки семей с детьми, в том числе дальневосточный демографический пакет и выплаты за третьего ребёнка. «Рождаемость на ДВ существенно превышает среднероссийский показатель. Но демография — сложнейшая задача, с которой нам предстоит работать ещё не один год», — отметил он.