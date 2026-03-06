Юрий Трутнев рассказал о демографии и патриотических проектах ДВ

На прошедшем совещании в Совете Федерации полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудил приоритетные направления развития макрорегиона.
По словам Трутнева, на Дальнем Востоке действует ряд мер поддержки семей с детьми, в том числе дальневосточный демографический пакет и выплаты за третьего ребёнка. «Рождаемость на ДВ существенно превышает среднероссийский показатель. Но демография — сложнейшая задача, с которой нам предстоит работать ещё не один год», — отметил он.
Полпред подчеркнул, что механизм поддержки инвесторов остаётся ключевым инструментом ускорения экономического роста региона. «Без помощи инвесторам рассчитывать на серьёзные вложения бессмысленно. КРДВ буквально “вынашивает” каждый проект — помогает с землёй, законодательством и финансированием инфраструктуры. На 47 проектах с поддержкой вложено 63 млрд рублей, эти средства уже вернулись в бюджет в виде налогов», — добавил Трутнев.
Центры ВОИН остаются эффективным инструментом воспитания патриотизма у молодежи. На Дальнем Востоке действует 7 центров, ещё 4 будут созданы в этом году. «Основной ресурс — компетентные инструкторы, обученные и прошедшие службу в СВО. Отзывы ребят о программе исключительно положительные», — сообщил полпред.
Представители регионов выразили благодарность за поддержку проектов патриотической направленности, таких как конкурс «Время смыслов», посвящённый памяти героя России Сергея Ефремова. «Количество проектов делает Дальний Восток не просто дальним регионом, а лидерским», — подчеркнул представитель Приморского края Сергей Перминов.
За десять лет при поддержке Президента РФ создана уникальная система управления макрорегионом, отметили участники совещания. Юрий Трутнев лично участвовал в доставке помощи в зону СВО, вдохновляя сотрудников и добровольцев на службу и патриотические проекты.
Полпред отметил, что благодаря личному участию руководителей региона и системной работе создан Центр ВОИН, успешно реализующий программы подготовки молодежи к защите Родины. «Огромная благодарность от всех солдат, офицеров и добровольцев за вашу работу», — подвел итог один из участников совещания.