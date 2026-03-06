Ричмонд
Reuters: США разрешили Индии покупать находящуюся в море нефть из России

США выдали Индии разрешение на покупку находящейся в море нефти из России, которое будет действовать в течение 30 дней.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters, отмечая, что соответствующие действия направлены на снижение давления на энергорынке.

«Генеральная лицензия разрешает только транзакции, связанные с российской нефтью, уже застрявшей в море, и маловероятно, что она даст значительную финансовую выгоду России», — говорится в статье.

В агентстве также отметили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы на данный момент уже закупили у трейдеров около 20 млн баррелей российской нефти.

Ранее в Bloomberg писали, что Индия обсуждает возврат к российской нефти.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков между тем выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует рост спроса на российскую нефть.

