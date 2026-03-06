Пентагон попросит миллиарды на восполнение ракетного арсенала, пишут СМИ

«Представители Пентагона разрабатывают планы по восполнению запасов американских боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий против Ирана за прошедшие дни… Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 миллиардов долларов», — говорится в статье.
По информации газеты, в конгрессе и оборонном секторе ожидают от Пентагона запрос на экстренное финансирование для восполнения запасов ракет Patriot, Tomahawk и систем THAAD, которые массово расходуются с момента начала совместных ударов США и Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что запасы боеприпасов страны среднего и большого калибра «практически неограниченны», но это все еще не тот уровень, которого ему бы хотелось.
Как сообщают американские СМИ, в пятницу в Белом доме запланирована встреча Трампа с руководителями крупнейших оборонных корпораций, включая Boeing, Lockheed Martin и RTX, для обсуждения резкого наращивания производства вооружений на фоне военной кампании против Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.