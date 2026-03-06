Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон попросит миллиарды на восполнение ракетного арсенала, пишут СМИ

WSJ: Пентагон запросит 11 миллиардов долларов на восполнение ракетного арсенала.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Пентагон экстренно запрашивает у конгресса миллиарды долларов на восполнение ракетного арсенала, при этом первые четыре дня операции «Эпическая ярость» против Ирана уже обошлись бюджету США примерно в 11 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.

«Представители Пентагона разрабатывают планы по восполнению запасов американских боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий против Ирана за прошедшие дни… Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 миллиардов долларов», — говорится в статье.

По информации газеты, в конгрессе и оборонном секторе ожидают от Пентагона запрос на экстренное финансирование для восполнения запасов ракет Patriot, Tomahawk и систем THAAD, которые массово расходуются с момента начала совместных ударов США и Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что запасы боеприпасов страны среднего и большого калибра «практически неограниченны», но это все еще не тот уровень, которого ему бы хотелось.

Как сообщают американские СМИ, в пятницу в Белом доме запланирована встреча Трампа с руководителями крупнейших оборонных корпораций, включая Boeing, Lockheed Martin и RTX, для обсуждения резкого наращивания производства вооружений на фоне военной кампании против Ирана.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше