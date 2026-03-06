Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана

NYT: Иран отложил назначение нового лидера из-за опасений за его безопасность.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Иран отложил назначение преемника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из-за опасений по поводу безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду заявил, что любой новый иранский лидер станет «безоговорочной целью для ликвидации» израильской армии.

По словам источников, в Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше