СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Иран отложил назначение преемника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из-за опасений по поводу безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду заявил, что любой новый иранский лидер станет «безоговорочной целью для ликвидации» израильской армии.
По словам источников, в Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.