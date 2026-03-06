Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хезболла» атаковала ракетами скопление техники израильской армии

«Хезболла» заявила об ударе ракетами по скоплению техники ЦАХАЛ в Ливане.

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Бойцы движения «Хезболлах» атаковали ракетами скопление бронетехники израильской армии в районе поселения Маркаба на юге Ливана, говорится в заявлении движения.

«Бойцы Исламского Сопротивления в 00.30 сегодня, в пятницу 06.03.2026, в третий раз нанесли ракетный удар по скоплению техники израильской армии на новой позиции в населённом пункте Маркаба», — написано в заявлении.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше