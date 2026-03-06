«Хезболла» атаковала ракетами скопление техники израильской армии

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Бойцы движения «Хезболлах» атаковали ракетами скопление бронетехники израильской армии в районе поселения Маркаба на юге Ливана, говорится в заявлении движения.
«Бойцы Исламского Сопротивления в 00.30 сегодня, в пятницу 06.03.2026, в третий раз нанесли ракетный удар по скоплению техники израильской армии на новой позиции в населённом пункте Маркаба», — написано в заявлении.
