Иран атаковал два отеля и жилой дом в столице Бахрейна Манаме

Иран нанёс удар по двум гостиницам и жилому дому в Манаме. Видео © X / Ziakhaaan / fastnewsnet / IntelDoge.
Согласно данным ведомства, в результате удара никто не пострадал.
Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс удар по израильскому Тель-Авиву боеприпасами кассетного типа. КСИР начал 21-ю волну ударов посредством БПЛА и ракет. Поступала информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Свидетелями данной атаки стали и русскоязычные жители города. На данный момент официальных данных о пострадавших нет.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.