Инвестстратег Коган: спрос на доллары возвращается на фоне нестабильности в мире

Инвестстратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган рассказал агентству «Прайм», что в условиях сегодняшней глобальной неопределённости инвесторы стали чаще предпочитать доллар в качестве защитной гавани. Так, по его словам, за последние дни доллар вырос к основной корзине валют — индекс DXY вернулся на уровни января 2026 года.
Эксперт при этом подчеркнул, что деньги никогда «не бегут» просто в валюту в вакууме — они размещаются в долговых инструментах.
Коган также отметил, что теоретически приток капитала должен оседать в банковской системе, однако сегодня этого пока не видно. По его словам, драгметаллы и финансовые активы в данный момент не пользуются популярностью.
«Капитал пока не находит чёткого применения и остаётся в ожидании более определённых сигналов», — сказал инвестстратег.
Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер ранее предположил, что доллар может достичь 80 рублей в марте.
Аналитик Александр Шнейдерман в беседе с RT также оценил влияние событий на Ближнем Востоке на евро.