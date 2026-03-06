Ричмонд
Инвестстратег Коган: спрос на доллары возвращается на фоне нестабильности в мире

Эксперт при этом подчеркнул, что деньги никогда «не бегут» просто в валюту в вакууме — они размещаются в долговых инструментах.

Коган также отметил, что теоретически приток капитала должен оседать в банковской системе, однако сегодня этого пока не видно. По его словам, драгметаллы и финансовые активы в данный момент не пользуются популярностью.

«Капитал пока не находит чёткого применения и остаётся в ожидании более определённых сигналов», — сказал инвестстратег.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер ранее предположил, что доллар может достичь 80 рублей в марте.

Аналитик Александр Шнейдерман в беседе с RT также оценил влияние событий на Ближнем Востоке на евро.