Межамериканский суд поддержал претензии Мексики к оружейным компаниям США

Инстанция обязала государства проявлять «должную осмотрительность» в регулировании, надзоре и контроле за торговлей оружием со стороны частных предприятий.

МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Межамериканский суд по правам человека выпустил консультативное заключение, поддерживающее позицию Мексики об ответственности государств и частных компаний за незаконный оборот оружия. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

«Суд единогласно подтвердил обязательства государств и компаний в отношении незаконного оборота оружия в свете его воздействия на права человека. Мнение суда поддерживает позицию Мексики по этому вопросу, а также аргументы, выдвинутые в рамках стратегических судебных процессов нашей страны в судах США», — отмечается в документе.

В мексиканском внешнеполитическом ведомстве указали, что инстанция обязала государства проявлять «должную осмотрительность» в регулировании, надзоре и контроле за торговлей оружием со стороны частных предприятий. «Данное заключение подкрепляет позицию Мексики, согласно которой компании играют значительную роль в проблеме вооруженного насилия, и их коммерческие решения, включая отсутствие контроля и ответственности, влияют на благополучие граждан», — подчеркнули в МИД. Консультативное заключение было вынесено по запросу Мехико от 2022 года.

В 2021 году правительство Мексики подало иск в Федеральный окружной суд штата Массачусетс на $10 млрд против крупнейших оружейных компаний США (включая Smith & Wesson и Interstate Arms). Мексиканская сторона обвинила производителей в халатной коммерческой практике, которая способствует нелегальному потоку огнестрельного оружия через границу и вооружению мексиканских наркокартелей. В июне 2025 года Верховный суд США единогласно отклонил этот иск, сославшись на американский закон о защите законной торговли оружием, ограждающий производителей от ответственности за преступления, совершенные третьими лицами с использованием их продукции.

