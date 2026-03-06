Межамериканский суд поддержал претензии Мексики к оружейным компаниям США

В 2021 году правительство Мексики подало иск в Федеральный окружной суд штата Массачусетс на $10 млрд против крупнейших оружейных компаний США (включая Smith & Wesson и Interstate Arms). Мексиканская сторона обвинила производителей в халатной коммерческой практике, которая способствует нелегальному потоку огнестрельного оружия через границу и вооружению мексиканских наркокартелей. В июне 2025 года Верховный суд США единогласно отклонил этот иск, сославшись на американский закон о защите законной торговли оружием, ограждающий производителей от ответственности за преступления, совершенные третьими лицами с использованием их продукции.