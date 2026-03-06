Соцфонд: большинство российских пенсионеров проживает в Москве

Согласно данным Социального фонда России большинство российских пенсионеров проживает сегодня в Москве.
Как отмечает РИА Новости, их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 млн человек. Из них работающих — 491 500 человек, а неработающих — 2 525 663 гражданина.
На втором месте по численности пенсионеров оказалась Московская область (свыше 1,9 млн пенсионеров), на третьем — Краснодарский край (более 1,5 млн пенсионеров).
Ранее Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий из-за мартовских выходных.
Также россиянам рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля.