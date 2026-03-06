Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд: большинство российских пенсионеров проживает в Москве

Согласно данным Социального фонда России большинство российских пенсионеров проживает сегодня в Москве.

Согласно данным Социального фонда России большинство российских пенсионеров проживает сегодня в Москве.

Как отмечает РИА Новости, их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 млн человек. Из них работающих — 491 500 человек, а неработающих — 2 525 663 гражданина.

На втором месте по численности пенсионеров оказалась Московская область (свыше 1,9 млн пенсионеров), на третьем — Краснодарский край (более 1,5 млн пенсионеров).

Ранее Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий из-за мартовских выходных.

Также россиянам рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля.