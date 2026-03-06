Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ

По ее словам, для приготовления пищи они использовали газ в баллонах, а дом приходилось освещать свечами. Позже им как гуманитарную помощь выдали фонарики с зарядкой от солнца, которые они использовали как пауэрбанк. В 2024 году семья Тереховой смогла позволить себе приобрести две солнечные панели, с помощью которых они заряжали фонарики и гаджеты.