Жительница Гуляйполя рассказала, когда в городе отключили свет и газ

РИ Новости: свет и газ в Гуляйполе отключили с весны 2022 года.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Электричества и газа в запорожском Гуляйполе не было уже с весны 2022 года, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова.

«У нас его выключили в 22-м году… свет в марте выключили, а газ я не помню. Газ, по-моему, тоже в марте или апреле», — сказала беженка.

По ее словам, для приготовления пищи они использовали газ в баллонах, а дом приходилось освещать свечами. Позже им как гуманитарную помощь выдали фонарики с зарядкой от солнца, которые они использовали как пауэрбанк. В 2024 году семья Тереховой смогла позволить себе приобрести две солнечные панели, с помощью которых они заряжали фонарики и гаджеты.

Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки «Восток» освободили Гуляйполе.