Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Пентагон запросит у Конгресса средства на восстановление ракетных арсеналов

Средства должны пойти на закупки ракет для систем Patriot, Tomahawk и THAAD, которые использовались с начала американо-израильской операции.

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Военное министерство США планирует направить запрос в Конгресс на дополнительное финансирование, связанное с необходимостью восполнить арсеналы ракет, израсходованных в ходе операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, законодатели, а также представители американской оборонной промышленности ожидают запроса от Пентагона на дополнительное финансирование. Средства должны пойти на закупки ракет для систем Patriot, Tomahawk и THAAD, которые активно использовались с начала американо-израильской операции.

Как отмечает WSJ, американские военные с 2025 года активно требуют от оборонных подрядчиков наращивания темпа производства ракет, однако последние ответили, что это во многом зависит от субподрядчиков и цепочек поставок.

Согласно приведенному изданием анализу экс-сотрудника Пентагона Элейн Маккаскер, которая работала в ведомстве в первый президентский срок американского лидера Дональда Трампа, первые четыре дня ведения боевых действий обошлись США примерно в $11 млрд. По ее подсчетам, порядка $5,7 млрд от этой суммы приходится на применение ракет-перехватчиков.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше