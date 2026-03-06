WSJ: Пентагон запросит у Конгресса средства на восстановление ракетных арсеналов

По ее сведениям, законодатели, а также представители американской оборонной промышленности ожидают запроса от Пентагона на дополнительное финансирование. Средства должны пойти на закупки ракет для систем Patriot, Tomahawk и THAAD, которые активно использовались с начала американо-израильской операции.
Как отмечает WSJ, американские военные с 2025 года активно требуют от оборонных подрядчиков наращивания темпа производства ракет, однако последние ответили, что это во многом зависит от субподрядчиков и цепочек поставок.
Согласно приведенному изданием анализу экс-сотрудника Пентагона Элейн Маккаскер, которая работала в ведомстве в первый президентский срок американского лидера Дональда Трампа, первые четыре дня ведения боевых действий обошлись США примерно в $11 млрд. По ее подсчетам, порядка $5,7 млрд от этой суммы приходится на применение ракет-перехватчиков.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.